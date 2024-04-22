Шеверда Пантелеймон Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеверда Пантелеймон Евстафьевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

30.07.1782

Дата смерти

18.06.1836

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1782

Отец: Шеверда Евстафий

Мать: Шеверда Матрона

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
08.01.1805

Жена: Шеверда Домникия Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1808

Дочь: Шеверда Евпраксия Пантелеевна

Мать ребёнка: Шеверда Домникия Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.03.1811

Сын: Шеверда Яков Пантелеймонович

Мать ребёнка: Шеверда Домникия Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Шеверда Феодосия Пантелеевна

Мать ребёнка: Шеверда Домникия Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.11.1817

Сын: Шеверда Григорий Пантелеймонович

Мать ребёнка: Шеверда Домникия Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.10.1821

Сын: Шеверда Дионисий Пантелеймонович

Мать ребёнка: Шеверда Домникия Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
13.02.1829

Жена: Шеверда Анна Афанасьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1830

Сын: Шеверда Федор Пантелеймонович

Мать ребёнка: Шеверда Анна Афанасьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.03.1834

Дочь: Шеверда Дарья Пантелеевна

Мать ребёнка: Шеверда Анна Афанасьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
18.06.1836
Черниговская губерния, Российская империя
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