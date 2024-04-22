Шеверда Пантелеймон Евстафьевич
Место рождения
Дата рождения30.07.1782
Дата смерти18.06.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1782
Отец: Шеверда Евстафий
Мать: Шеверда Матрона
Бракосочетание
08.01.1805
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1808
Дочь: Шеверда Евпраксия Пантелеевна
Мать ребёнка: Шеверда Домникия Яковлевна
Рождение ребёнка
16.03.1811
Сын: Шеверда Яков Пантелеймонович
Мать ребёнка: Шеверда Домникия Яковлевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Шеверда Феодосия Пантелеевна
Мать ребёнка: Шеверда Домникия Яковлевна
Рождение ребёнка
21.11.1817
Сын: Шеверда Григорий Пантелеймонович
Мать ребёнка: Шеверда Домникия Яковлевна
Рождение ребёнка
04.10.1821
Сын: Шеверда Дионисий Пантелеймонович
Мать ребёнка: Шеверда Домникия Яковлевна
Бракосочетание
13.02.1829
Жена: Шеверда Анна Афанасьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1830
Сын: Шеверда Федор Пантелеймонович
Мать ребёнка: Шеверда Анна Афанасьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.03.1834
Дочь: Шеверда Дарья Пантелеевна
Мать ребёнка: Шеверда Анна Афанасьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
18.06.1836
Черниговская губерния, Российская империя