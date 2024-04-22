Шеверда Яков Пантелеймонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШеверда Яков Пантелеймонович

Шеверда Яков Пантелеймонович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

16.03.1811

Дата смерти

07.12.1846

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1811

Отец: Шеверда Пантелеймон Евстафьевич

Мать: Шеверда Домникия Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
26.01.1836

Жена: Шеверда Ирина Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.12.1836

Сын: Шеверда Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Шеверда Ирина Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.08.1838

Дочь: Шеверда Ульяна Яковлевна

Мать ребёнка: Шеверда Ирина Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.12.1840

Дочь: Шеверда Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Шеверда Ирина Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.03.1843

Дочь: Шеверда Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Шеверда Ирина Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.03.1844

Сын: Шеверда Герасим Яковлевич

Мать ребёнка: Шеверда Ирина Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.06.1845

Дочь: Шеверда Акилина Яковлевна

Мать ребёнка: Шеверда Ирина Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
07.12.1846
Липовый Рог, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close