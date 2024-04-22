Шеверда (Охонько) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.04.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1815
Отец: Охонько Иван Кириллович
Мать: Охонько Анна
Бракосочетание
26.01.1836
Рождение ребёнка
21.12.1836
Отец ребёнка: Шеверда Яков Пантелеймонович
Рождение ребёнка
16.08.1838
Дочь: Шеверда Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Шеверда Яков Пантелеймонович
Рождение ребёнка
12.12.1840
Дочь: Шеверда Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Шеверда Яков Пантелеймонович
Рождение ребёнка
29.03.1843
Дочь: Шеверда Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Шеверда Яков Пантелеймонович
Рождение ребёнка
04.03.1844
Сын: Шеверда Герасим Яковлевич
Отец ребёнка: Шеверда Яков Пантелеймонович
Рождение ребёнка
17.06.1845
Дочь: Шеверда Акилина Яковлевна
Отец ребёнка: Шеверда Яков Пантелеймонович
Смерть
Неизвестно