Шеверда (Охонько) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеверда (Охонько) Ирина Ивановна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

12.04.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1815

Отец: Охонько Иван Кириллович

Мать: Охонько Анна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
26.01.1836

Муж: Шеверда Яков Пантелеймонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.12.1836

Сын: Шеверда Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Шеверда Яков Пантелеймонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.08.1838

Дочь: Шеверда Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Шеверда Яков Пантелеймонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.12.1840

Дочь: Шеверда Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Шеверда Яков Пантелеймонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.03.1843

Дочь: Шеверда Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Шеверда Яков Пантелеймонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.03.1844

Сын: Шеверда Герасим Яковлевич

Отец ребёнка: Шеверда Яков Пантелеймонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.06.1845

Дочь: Шеверда Акилина Яковлевна

Отец ребёнка: Шеверда Яков Пантелеймонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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