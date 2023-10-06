Шеверда (Чепела) Домникия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеверда (Чепела) Домникия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

27.11.1828

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Чепела Яков Павлович

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1805

Муж: Шеверда Пантелеймон Евстафьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1808

Дочь: Шеверда Евпраксия Пантелеевна

Отец ребёнка: Шеверда Пантелеймон Евстафьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.03.1811

Сын: Шеверда Яков Пантелеймонович

Отец ребёнка: Шеверда Пантелеймон Евстафьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Шеверда Феодосия Пантелеевна

Отец ребёнка: Шеверда Пантелеймон Евстафьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.11.1817

Сын: Шеверда Григорий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Шеверда Пантелеймон Евстафьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.10.1821

Сын: Шеверда Дионисий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Шеверда Пантелеймон Евстафьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
27.11.1828
Липовый Рог, Чернігівська область
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