Шеверда (Чепела) Домникия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти27.11.1828
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Чепела Яков Павлович
Бракосочетание
08.01.1805
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1808
Дочь: Шеверда Евпраксия Пантелеевна
Отец ребёнка: Шеверда Пантелеймон Евстафьевич
Рождение ребёнка
16.03.1811
Сын: Шеверда Яков Пантелеймонович
Отец ребёнка: Шеверда Пантелеймон Евстафьевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Шеверда Феодосия Пантелеевна
Отец ребёнка: Шеверда Пантелеймон Евстафьевич
Рождение ребёнка
21.11.1817
Сын: Шеверда Григорий Пантелеймонович
Отец ребёнка: Шеверда Пантелеймон Евстафьевич
Рождение ребёнка
04.10.1821
Сын: Шеверда Дионисий Пантелеймонович
Отец ребёнка: Шеверда Пантелеймон Евстафьевич
Смерть
27.11.1828