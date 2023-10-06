Шеверда (Чепела) Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеверда (Чепела) Анна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чепела Афанасий

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1829

Муж: Шеверда Пантелеймон Евстафьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1830

Сын: Шеверда Федор Пантелеймонович

Отец ребёнка: Шеверда Пантелеймон Евстафьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.03.1834

Дочь: Шеверда Дарья Пантелеевна

Отец ребёнка: Шеверда Пантелеймон Евстафьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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