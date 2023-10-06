Шеверда (Чепела) Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чепела Афанасий
Бракосочетание
13.02.1829
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1830
Сын: Шеверда Федор Пантелеймонович
Отец ребёнка: Шеверда Пантелеймон Евстафьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.03.1834
Дочь: Шеверда Дарья Пантелеевна
Отец ребёнка: Шеверда Пантелеймон Евстафьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно