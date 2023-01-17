Богданов Кирилл Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Богданов Матвей Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Богданов Василий Кириллович
Мать ребёнка: Богданова Александра
Рождение ребёнка
1907
Сын: Богданов Андрей Кириллович
Мать ребёнка: Богданова Александра
Рождение ребёнка
1909
Сын: Богданов Никита Кириллович
Мать ребёнка: Богданова Александра
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Богданова Александра
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Матрёна Кирилловна
Мать ребёнка: Богданова Александра
Рождение ребёнка
1912
Сын: Богданов Павел Кириллович
Мать ребёнка: Богданова Александра
Рождение ребёнка
1912 ст.
Дочь: Богданова Матрёна Кирилловна
Мать ребёнка: Богданова Александра
Рождение ребёнка
1915
Сын: Богданов Кузьма Кириллович
Мать ребёнка: Богданова Александра
Рождение ребёнка
1917
Сын: Богданов Фёдор Кириллович
Мать ребёнка: Богданова Александра
Место жительства
1924
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Александра
Смерть
Неизвестно