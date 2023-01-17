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Богданов Кирилл Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Богданов Матвей Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Богданов Василий Кириллович

Мать ребёнка: Богданова Александра

Рождение ребёнка
1907

Сын: Богданов Андрей Кириллович

Мать ребёнка: Богданова Александра

Рождение ребёнка
1909

Сын: Богданов Никита Кириллович

Мать ребёнка: Богданова Александра

Рождение ребёнка
1911

Сын: Богданов Иван Кириллович

Мать ребёнка: Богданова Александра

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Матрёна Кирилловна

Мать ребёнка: Богданова Александра

Рождение ребёнка
1912

Сын: Богданов Павел Кириллович

Мать ребёнка: Богданова Александра

Рождение ребёнка
1912 ст.

Дочь: Богданова Матрёна Кирилловна

Мать ребёнка: Богданова Александра

Рождение ребёнка
1915

Сын: Богданов Кузьма Кириллович

Мать ребёнка: Богданова Александра

Рождение ребёнка
1917

Сын: Богданов Фёдор Кириллович

Мать ребёнка: Богданова Александра

Место жительства
1924
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Александра

Смерть
Неизвестно
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