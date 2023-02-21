Богданов Иван Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти25.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Богданов Кирилл Матвеевич
Мать: Богданова Александра
Военная служба
1941
Богданов Иван Кирилович (Кириллович) Именной список части Дата рождения: __.__.1910 Место рождения: Алтайский край, Парфеновский р-н, с. Боровское Место призыва: Алейский РВК, Алтайский край, Алейски... Показать все
Смерть
25.04.1943
Таратухино, Белевский муниципальный район, Тульская область
БОГДАНОВ ИВАН КИРИЛЛОВИЧ Печатная Книга Памяти Дата выбытия: 25.04.1943 Умер от ран Первичное место захоронения: Тульская обл., Белевский р-н, д. Таратухино