Богданова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Богданов Василий Кириллович
Отец ребёнка: Богданов Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Богданов Андрей Кириллович
Отец ребёнка: Богданов Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Богданов Никита Кириллович
Отец ребёнка: Богданов Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Богданов Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Матрёна Кирилловна
Отец ребёнка: Богданов Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Богданов Павел Кириллович
Отец ребёнка: Богданов Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
1912 ст.
Дочь: Богданова Матрёна Кирилловна
Отец ребёнка: Богданов Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Богданов Кузьма Кириллович
Отец ребёнка: Богданов Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Богданов Фёдор Кириллович
Отец ребёнка: Богданов Кирилл Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно