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Богданова Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Богданов Василий Кириллович

Отец ребёнка: Богданов Кирилл Матвеевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Богданов Андрей Кириллович

Отец ребёнка: Богданов Кирилл Матвеевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Богданов Никита Кириллович

Отец ребёнка: Богданов Кирилл Матвеевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Богданов Иван Кириллович

Отец ребёнка: Богданов Кирилл Матвеевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Матрёна Кирилловна

Отец ребёнка: Богданов Кирилл Матвеевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Богданов Павел Кириллович

Отец ребёнка: Богданов Кирилл Матвеевич

Рождение ребёнка
1912 ст.

Дочь: Богданова Матрёна Кирилловна

Отец ребёнка: Богданов Кирилл Матвеевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Богданов Кузьма Кириллович

Отец ребёнка: Богданов Кирилл Матвеевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Богданов Фёдор Кириллович

Отец ребёнка: Богданов Кирилл Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Кирилл Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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