Богданов Матвей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Богданов Кирилл Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Козьма Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Степан Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно