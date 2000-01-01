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Богданов Матвей Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Богданов Карп Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Богданов Кирилл Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Козьма Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Степан Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Фома Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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