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Богданов Фома Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1872 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1877 ст.
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Богданов Андрей Фомич

Мать ребёнка: Богданова Марфа Ивановна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1900 ст.

Сын: Богданов Павел Фомич

Мать ребёнка: Богданова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Анисья Фоминична

Мать ребёнка: Богданова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Парасковья Фоминична

Мать ребёнка: Богданова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1910 ст.

Сын: Богданов Петр Фомич

Мать ребёнка: Богданова Марфа Ивановна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Богданов Афанасий Фомич

Мать ребёнка: Богданова Марфа Ивановна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно
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