Богданов Фома Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1877 ст.
Рождение ребёнка
Около 1894
Мать ребёнка: Богданова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1900 ст.
Сын: Богданов Павел Фомич
Мать ребёнка: Богданова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Анисья Фоминична
Мать ребёнка: Богданова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Парасковья Фоминична
Мать ребёнка: Богданова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1910 ст.
Сын: Богданов Петр Фомич
Мать ребёнка: Богданова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1914
Мать ребёнка: Богданова Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно