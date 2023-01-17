Богданов Андрей Фомич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: Богданов Фома Матвеевич
Мать: Богданова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Ефросинья Андреевна
Мать ребёнка: Богданова Матрёна Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Богданов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Богданова Матрёна Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Богданова Матрена Андреевна
Мать ребёнка: Богданова Матрёна Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно