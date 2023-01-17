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Богданов Андрей Фомич

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Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Богданов Фома Матвеевич

Мать: Богданова Марфа Ивановна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Ефросинья Андреевна

Мать ребёнка: Богданова Матрёна Никифоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Богданов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Богданова Матрёна Никифоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Богданова Матрена Андреевна

Мать ребёнка: Богданова Матрёна Никифоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Матрёна Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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