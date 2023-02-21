Богданова Матрёна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Матрёна Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1894 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Ефросинья Андреевна

Отец ребёнка: Богданов Андрей Фомич

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Богданов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Богданов Андрей Фомич

Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Богданова Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Богданов Андрей Фомич

Место жительства
1924
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Андрей Фомич

Смерть
Неизвестно
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