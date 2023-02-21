Богданова Матрёна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Ефросинья Андреевна
Отец ребёнка: Богданов Андрей Фомич
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Богданов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Богданов Андрей Фомич
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Богданова Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Богданов Андрей Фомич
Место жительства
1924
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно