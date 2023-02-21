Богданова Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1894
Отец ребёнка: Богданов Фома Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.
Отец ребёнка: Богданов Фома Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1900 ст.
Сын: Богданов Павел Фомич
Отец ребёнка: Богданов Фома Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Анисья Фоминична
Отец ребёнка: Богданов Фома Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Парасковья Фоминична
Отец ребёнка: Богданов Фома Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1910 ст.
Сын: Богданов Петр Фомич
Отец ребёнка: Богданов Фома Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1914
Отец ребёнка: Богданов Фома Матвеевич
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Елена Фоминична
Отец ребёнка: Богданов Фома Матвеевич
Место жительства
1924
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно