Богданова Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданова Марфа Ивановна

Богданова Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Богданов Андрей Фомич

Отец ребёнка: Богданов Фома Матвеевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.

Сын: Богданов Степан Фомич

Отец ребёнка: Богданов Фома Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1900 ст.

Сын: Богданов Павел Фомич

Отец ребёнка: Богданов Фома Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Анисья Фоминична

Отец ребёнка: Богданов Фома Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Парасковья Фоминична

Отец ребёнка: Богданов Фома Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1910 ст.

Сын: Богданов Петр Фомич

Отец ребёнка: Богданов Фома Матвеевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Богданов Афанасий Фомич

Отец ребёнка: Богданов Фома Матвеевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Елена Фоминична

Отец ребёнка: Богданов Фома Матвеевич

Место жительства
1924
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Фома Матвеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close