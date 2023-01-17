Ипатова (Карасева) Екатерина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИпатова (Карасева) Екатерина Гавриловна

Ипатова (Карасева) Екатерина Гавриловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Карасев Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Новикова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Ипатов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.09.1915

Сын: Ипатов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Ипатов Иван Дмитриевич

Сосновка, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ипатов Иван Дмитриевич

Смерть
1967
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close