Ипатова (Карасева) Екатерина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Карасев Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Новикова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Ипатов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.09.1915
Отец ребёнка: Ипатов Иван Дмитриевич
Сосновка, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1967