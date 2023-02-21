Ипатов Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Ипатов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Новикова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Ипатова Екатерина Гавриловна
Рождение ребёнка
25.09.1915
Мать ребёнка: Ипатова Екатерина Гавриловна
Сосновка, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961