Ипатов Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипатов Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Ипатов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Новикова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Ипатова Екатерина Гавриловна

Рождение ребёнка
25.09.1915

Сын: Ипатов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Ипатова Екатерина Гавриловна

Сосновка, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ипатова Екатерина Гавриловна

Смерть
1961
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