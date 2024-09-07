Зимина Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зимин Осип Федорович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Зимина) Устиния Осиповна
Отец ребёнка: Зимин Осип Федорович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Зимин Осип Федорович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Зимина) Анна Осиповна
Отец ребёнка: Зимин Осип Федорович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Зимин Иван Осипович
Отец ребёнка: Зимин Осип Федорович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Зимина) Ненила Осиповна
Отец ребёнка: Зимин Осип Федорович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Зимин Лев Осипович
Отец ребёнка: Зимин Осип Федорович
Смерть
Неизвестно