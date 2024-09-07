Зимина Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимин Осип Федорович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Зимина) Устиния Осиповна

Отец ребёнка: Зимин Осип Федорович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Зимин Еремей Осипович

Отец ребёнка: Зимин Осип Федорович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Зимина) Анна Осиповна

Отец ребёнка: Зимин Осип Федорович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Зимин Иван Осипович

Отец ребёнка: Зимин Осип Федорович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Зимина) Ненила Осиповна

Отец ребёнка: Зимин Осип Федорович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Зимин Лев Осипович

Отец ребёнка: Зимин Осип Федорович

Смерть
Неизвестно

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