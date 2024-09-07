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Зимин Осип Федорович

Место рождения

Сретенская волость, деревня Удычинская

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Зимин Федор Николаевич

Мать: Зимина Мавра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина Дария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина Агафья

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Зимина) Устиния Осиповна

Мать ребёнка: Зимина Агафья

Рождение ребёнка
1811

Сын: Зимин Еремей Осипович

Мать ребёнка: Зимина Агафья

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Зимина) Анна Осиповна

Мать ребёнка: Зимина Агафья

Рождение ребёнка
1815

Сын: Зимин Иван Осипович

Мать ребёнка: Зимина Агафья

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Зимина) Ненила Осиповна

Мать ребёнка: Зимина Агафья

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Зимина) Анисия

Мать ребёнка: Зимина Дария

Рождение ребёнка
1821

Сын: Зимин Лев Осипович

Мать ребёнка: Зимина Агафья

Рождение ребёнка
1822

Сын: Зимин Никита

Мать ребёнка: Зимина Дария

Смерть
Неизвестно

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