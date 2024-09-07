Зимин Осип Федорович
Место рожденияСретенская волость, деревня Удычинская
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Зимин Федор Николаевич
Мать: Зимина Мавра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зимина Дария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зимина Агафья
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Зимина) Устиния Осиповна
Мать ребёнка: Зимина Агафья
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Зимина Агафья
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Зимина) Анна Осиповна
Мать ребёнка: Зимина Агафья
Рождение ребёнка
1815
Сын: Зимин Иван Осипович
Мать ребёнка: Зимина Агафья
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Зимина) Ненила Осиповна
Мать ребёнка: Зимина Агафья
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Зимина) Анисия
Мать ребёнка: Зимина Дария
Рождение ребёнка
1821
Сын: Зимин Лев Осипович
Мать ребёнка: Зимина Агафья
Рождение ребёнка
1822
Сын: Зимин Никита
Мать ребёнка: Зимина Дария
Смерть
Неизвестно