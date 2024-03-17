Дорошенко Никифор Иванович
Место рожденияДнепропетровская обл., с. Малая Токмачевка
Дата рождения1902
Дата смерти03.12.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Дорошенко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Дорошенко Григорий Никифорович
Мать ребёнка: Акулина Кирилловна
Рождение ребёнка
30.05.1935
Дочь: Забияко (Дорошенко) Надежда Никифоровна
Мать ребёнка: Акулина Кирилловна