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Дорошенко Никифор Иванович

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Место рождения

Днепропетровская обл., с. Малая Токмачевка

Дата рождения

1902

Дата смерти

03.12.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1920 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

НИ
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Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Дорошенко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акулина Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акулина Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акулина Кирилловна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Дорошенко Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Акулина Кирилловна

Рождение ребёнка
30.05.1935

Дочь: Забияко (Дорошенко) Надежда Никифоровна

Мать ребёнка: Акулина Кирилловна

Смерть
03.12.1942
Причина смерти: На войне

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