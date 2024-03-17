Акулина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкулина Кирилловна

Акулина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1920 г.р.
1935 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорошенко Никифор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорошенко Никифор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорошенко Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Дорошенко Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Дорошенко Никифор Иванович

Рождение ребёнка
30.05.1935

Дочь: Забияко (Дорошенко) Надежда Никифоровна

Отец ребёнка: Дорошенко Никифор Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.