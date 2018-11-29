Забияко (Дорошенко) Надежда Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1935
Дата смерти29.11.2018
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1935
Отец: Дорошенко Никифор Иванович
Мать: Акулина Кирилловна
Рождение ребёнка
16.03.1959
Рождение ребёнка
27.06.1960
Рождение ребёнка
30.01.1974
Смерть
29.11.2018
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно