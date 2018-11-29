Забияко (Дорошенко) Надежда Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забияко (Дорошенко) Надежда Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1935

Дата смерти

29.11.2018

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1935

Отец: Дорошенко Никифор Иванович

Мать: Акулина Кирилловна

Рождение ребёнка
16.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Забияко Владимир Иванович

Рождение ребёнка
27.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Забияко Владимир Иванович

Рождение ребёнка
30.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Забияко Владимир Иванович

Смерть
29.11.2018
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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