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Зеленин Иван Ефимович

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Место рождения

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

01.05.1852

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Зеленин Ефим Леонидович

Мать: Зеленина Матрона Андреевна

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Зеленина Домна Дмитриевна

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Зеленин Евсентий Иванович

Мать ребёнка: Зеленина Домна Дмитриевна

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Зеленин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Зеленина Домна Дмитриевна

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Зеленин Ананий Иванович

Мать ребёнка: Зеленина Домна Дмитриевна

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленина Домна Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
01.05.1852
Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
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