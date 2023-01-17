Зеленин Иван Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смерти01.05.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Зеленина Домна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Зеленин Евсентий Иванович
Мать ребёнка: Зеленина Домна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Зеленина Домна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: Зеленина Домна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.05.1852