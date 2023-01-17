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Зеленин Евсентий Иванович

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Место рождения

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1838

Дата смерти

После 1868

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Зеленин Иван Ефимович

Мать: Зеленина Домна Дмитриевна

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
07.02.1862 ст.

Жена: Зеленина Мария Пантелеева

МК 1862-1864 Камешницкое (свадьба) жених 23 года невеста 18 лет из дер. Большая Булдачиха крест. Пантелемона Тюлькина дочь. поруч. по женеху дер. Кислицкой крест. Дорофей Данилов, Семёон Гуриев, а по ... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1868 ст.

Сын: Зеленин Калерий Евсегниев

Мать ребёнка: Зеленина Мария Пантелеева

Смерть
После 1868
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