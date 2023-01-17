Зеленин Евсентий Иванович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиПосле 1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Зеленин Иван Ефимович
Бракосочетание
07.02.1862 ст.
МК 1862-1864 Камешницкое (свадьба) жених 23 года невеста 18 лет из дер. Большая Булдачиха крест. Пантелемона Тюлькина дочь. поруч. по женеху дер. Кислицкой крест. Дорофей Данилов, Семёон Гуриев, а по ... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1868 ст.
Сын: Зеленин Калерий Евсегниев
Мать ребёнка: Зеленина Мария Пантелеева
Смерть
После 1868