Зеленина (?) Матрона Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти16.04.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Марья Ефимовна
Отец ребёнка: Зеленин Ефим Леонидович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Парасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Зеленин Ефим Леонидович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Зеленин Ефим Леонидович
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Зеленин Ефим Леонидович
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Зеленин Ефим Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.04.1852