Зеленина (?) Матрона Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина (?) Матрона Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

16.04.1852

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Марья Ефимовна

Отец ребёнка: Зеленин Ефим Леонидович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Парасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Зеленин Ефим Леонидович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Зеленин Ефим Леонидович

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Зеленин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Зеленин Ефим Леонидович

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Зеленин Микол Ефимович

Отец ребёнка: Зеленин Ефим Леонидович

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленин Ефим Леонидович

Место жительства
Неизвестно
Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
16.04.1852
Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
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