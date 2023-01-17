Зеленина (?) Домна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина (?) Домна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Зеленин Иван Ефимович

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Зеленин Евсентий Иванович

Отец ребёнка: Зеленин Иван Ефимович

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Зеленин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Зеленин Иван Ефимович

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Зеленин Ананий Иванович

Отец ребёнка: Зеленин Иван Ефимович

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленин Иван Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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