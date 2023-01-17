Зеленина (?) Домна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Зеленин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Зеленин Евсентий Иванович
Отец ребёнка: Зеленин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Зеленин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Зеленин Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858