Куриная (Руденко) Елизавета Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куриная (Руденко) Елизавета Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1912

Дата смерти

11.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1933

Сын: Кисленко Василий Павлович

Отец ребёнка: Куринный Александр Иванович

Рождение ребёнка
22.06.1941

Сын: Куринный Виктор Александрович

Отец ребёнка: Куринный Александр Иванович

Новомихайловка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
23.01.1944

Дочь: Леус Елена Александровна

Отец ребёнка: Куринный Александр Иванович

Новомихайловка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
22.09.1951

Дочь: Мещерякова Зоя Александровна

Отец ребёнка: Куринный Александр Иванович

Новомихайловка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
26.09.1953

Сын: Куринный Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Куринный Александр Иванович

Новомихайловка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куринный Владимир Александрович

Отец ребёнка: Куринный Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куринный Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Куринный Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куринный Юрий Александрович

Отец ребёнка: Куринный Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куринный Александр Иванович

Смерть
11.12.1983
Екатеринославка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Екатеринославка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
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