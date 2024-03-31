Куринный Александр Иванович
Место рожденияс. Неча́евка (укр. Нечаївка) Компанеевский район Кировоградская область УкрССР
Дата рождения09.07.1904
Дата смерти29.11.1980
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1904
Отец: Куринный Иван Иванович
с. Неча́евка (укр. Нечаївка) Компанеевский район Кировоградская область УкрССР
Рождение ребёнка
29.04.1933
Сын: Кисленко Василий Павлович
Мать ребёнка: Куриная Елизавета Спиридоновна
Рождение ребёнка
22.06.1941
Сын: Куринный Виктор Александрович
Мать ребёнка: Куриная Елизавета Спиридоновна
Рождение ребёнка
23.01.1944
Дочь: Леус Елена Александровна
Мать ребёнка: Куриная Елизавета Спиридоновна
Рождение ребёнка
22.09.1951
Дочь: Мещерякова Зоя Александровна
Мать ребёнка: Куриная Елизавета Спиридоновна
Рождение ребёнка
26.09.1953
Сын: Куринный Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Куриная Елизавета Спиридоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куринный Владимир Александрович
Мать ребёнка: Куриная Елизавета Спиридоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куринный Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Куриная Елизавета Спиридоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куринный Юрий Александрович
Мать ребёнка: Куриная Елизавета Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.1980
Екатеринославка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно