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Куринный Александр Иванович

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Место рождения

с. Неча́евка (укр. Нечаївка) Компанеевский район Кировоградская область УкрССР

Дата рождения

09.07.1904

Дата смерти

29.11.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1904

Отец: Куринный Иван Иванович

Мать: Куринная Христина Ефимовна

с. Неча́евка (укр. Нечаївка) Компанеевский район Кировоградская область УкрССР
Рождение ребёнка
29.04.1933

Сын: Кисленко Василий Павлович

Мать ребёнка: Куриная Елизавета Спиридоновна

Рождение ребёнка
22.06.1941

Сын: Куринный Виктор Александрович

Мать ребёнка: Куриная Елизавета Спиридоновна

Новомихайловка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
23.01.1944

Дочь: Леус Елена Александровна

Мать ребёнка: Куриная Елизавета Спиридоновна

Новомихайловка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
22.09.1951

Дочь: Мещерякова Зоя Александровна

Мать ребёнка: Куриная Елизавета Спиридоновна

Новомихайловка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
26.09.1953

Сын: Куринный Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Куриная Елизавета Спиридоновна

Новомихайловка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куринный Владимир Александрович

Мать ребёнка: Куриная Елизавета Спиридоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куринный Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Куриная Елизавета Спиридоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куринный Юрий Александрович

Мать ребёнка: Куриная Елизавета Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куриная Елизавета Спиридоновна

Смерть
29.11.1980
Екатеринославка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Новомихайловка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
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