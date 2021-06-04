Леус (Куринная) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леус (Куринная) Елена Александровна

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Место рождения

Новомихайловка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

23.01.1944

Дата смерти

04.06.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1944

Отец: Куринный Александр Иванович

Мать: Куриная Елизавета Спиридоновна

Новомихайловка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
17.02.1969

Дочь: Леус Елена Андреевна

Отец ребёнка: Леус Андрей Александрович

Екатеринославка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
19.10.1972

Сын: Леус Александр Андреевич

Отец ребёнка: Леус Андрей Александрович

Екатеринославка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
19.05.1976

Дочь: Селеванова Марина Андреевна

Отец ребёнка: Леус Андрей Александрович

Екатеринославка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Смерть
04.06.2021
Екатеринославка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
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