Леус (Куринная) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения23.01.1944
Дата смерти04.06.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1944
Рождение ребёнка
17.02.1969
Дочь: Леус Елена Андреевна
Отец ребёнка: Леус Андрей Александрович
Рождение ребёнка
19.10.1972
Отец ребёнка: Леус Андрей Александрович
Рождение ребёнка
19.05.1976
Дочь: Селеванова Марина Андреевна
Отец ребёнка: Леус Андрей Александрович
Смерть
04.06.2021