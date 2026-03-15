Свербежкин Иван Евлампиевич 04.01.1873 — найти родственников по фамилии на Familio

Свербежкин Иван Евлампиевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 04.01.1873, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

умер 26.09.1913, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Отец
Свербежкин (Монахов) Евлампий Филиппович08.10.1833 г.р.
Мать
Свербежкина (Дубкова) Христина Никаноровна01.10.1853 г.р.
Супруги
Свербежкина (Торина) Параскева Васильевна1883 г.р.
Дети
(Свербежкина) Мария Ивановна10.02.1903 г.р.
(Свербежкина) Мария Ивановна19.07.1904 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1873

Отец: Свербежкин (Монахов) Евлампий Филиппович

Мать: Свербежкина (Дубкова) Христина Никаноровна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
Неизвестно
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область

Бракосочетание
18.01.1902

Жена: Свербежкина (Торина) Параскева Васильевна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
10.02.1903

Дочь: (Свербежкина) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Свербежкина (Торина) Параскева Васильевна

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
19.07.1904

Дочь: (Свербежкина) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Свербежкина (Торина) Параскева Васильевна

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
31.01.1906

Сын: Свербежкин Николай Иванович

Мать ребёнка: Свербежкина (Торина) Параскева Васильевна

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
03.10.1907

Дочь: (Свербежкина) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Свербежкина (Торина) Параскева Васильевна

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
02.07.1910

Дочь: (Свербежкина) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Свербежкина (Торина) Параскева Васильевна

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
25.08.1911

Сын: Свербежкин Александр Иванович

Мать ребёнка: Свербежкина (Торина) Параскева Васильевна

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
20.06.1913

Сын: Свербежкин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Свербежкина (Торина) Параскева Васильевна

Самара, Самара, Самарская область

Смерть
26.09.1913
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.