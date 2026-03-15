Свербежкин Иван Евлампиевич
мужской, родился 04.01.1873, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
умер 26.09.1913, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
ОтецСвербежкин (Монахов) Евлампий Филиппович08.10.1833 г.р.
МатьСвербежкина (Дубкова) Христина Никаноровна01.10.1853 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Дочь: (Свербежкина) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Свербежкина (Торина) Параскева Васильевна
Дочь: (Свербежкина) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Свербежкина (Торина) Параскева Васильевна
Сын: Свербежкин Николай Иванович
Мать ребёнка: Свербежкина (Торина) Параскева Васильевна
Дочь: (Свербежкина) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Свербежкина (Торина) Параскева Васильевна
Дочь: (Свербежкина) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Свербежкина (Торина) Параскева Васильевна
Сын: Свербежкин Александр Иванович
Мать ребёнка: Свербежкина (Торина) Параскева Васильевна
Сын: Свербежкин Сергей Иванович
Мать ребёнка: Свербежкина (Торина) Параскева Васильевна