Свербежкина (Дубкова) Христина Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвербежкина (Дубкова) Христина Никаноровна

Свербежкина (Дубкова) Христина Никаноровна

Место рождения

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.10.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1853

Отец: Дубков Никанор Петрович

Мать: Дубкова Варвара Семеновна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
01.11.1871

Муж: Свербежкин (Монахов) Евлампий Филиппович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.01.1873

Сын: Свербежкин Иван Евлампиевич

Отец ребёнка: Свербежкин (Монахов) Евлампий Филиппович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.08.1874

Сын: Свербежкин Павел Евлампиевич

Отец ребёнка: Свербежкин (Монахов) Евлампий Филиппович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1876

Дочь: (Свербежкина) Матрена Евлампиевна

Отец ребёнка: Свербежкин (Монахов) Евлампий Филиппович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.12.1878

Сын: Свербежкин Спиридон Евлампиевич

Отец ребёнка: Свербежкин (Монахов) Евлампий Филиппович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1884

Сын: Свербежкин Степан Евлампиевич

Отец ребёнка: Свербежкин (Монахов) Евлампий Филиппович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1887

Сын: Свербежкин Павел Евлампиевич

Отец ребёнка: Свербежкин (Монахов) Евлампий Филиппович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.03.1892

Дочь: (Свербежкина) Матрона Евлампиевна

Отец ребёнка: Свербежкин (Монахов) Евлампий Филиппович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.04.1895

Дочь: (Свербежкина) Ирина Евлампиевна

Отец ребёнка: Свербежкин (Монахов) Евлампий Филиппович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.