Свербежкина (Дубкова) Христина Никаноровна
Место рождения
Дата рождения01.10.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Дубков Никанор Петрович
Сын: Свербежкин Иван Евлампиевич
Отец ребёнка: Свербежкин (Монахов) Евлампий Филиппович
Сын: Свербежкин Павел Евлампиевич
Отец ребёнка: Свербежкин (Монахов) Евлампий Филиппович
Дочь: (Свербежкина) Матрена Евлампиевна
Отец ребёнка: Свербежкин (Монахов) Евлампий Филиппович
Сын: Свербежкин Спиридон Евлампиевич
Отец ребёнка: Свербежкин (Монахов) Евлампий Филиппович
Сын: Свербежкин Степан Евлампиевич
Отец ребёнка: Свербежкин (Монахов) Евлампий Филиппович
Сын: Свербежкин Павел Евлампиевич
Отец ребёнка: Свербежкин (Монахов) Евлампий Филиппович
Дочь: (Свербежкина) Матрона Евлампиевна
Отец ребёнка: Свербежкин (Монахов) Евлампий Филиппович
Дочь: (Свербежкина) Ирина Евлампиевна
Отец ребёнка: Свербежкин (Монахов) Евлампий Филиппович