Дубков Никанор Петрович 25.07.1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Дубков Никанор Петрович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 25.07.1820, Чапаево, Красноярский муниципальный район, Самарская область

умер До ?.10.1870, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Отец
Дубков Петр АлексеевичНеизвестно г.р.
Супруги
Дубкова Варвара Семеновна1824 г.р.
Дети
Дубков Антип Никанорович07.04.1846 г.р.
Дубков Дормидонт Никанорович1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1820

Отец: Дубков Петр Алексеевич

Мать: не указана

Чапаево, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
Неизвестно
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
23.10.1844

Жена: Дубкова Варвара Семеновна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
07.04.1846

Сын: Дубков Антип Никанорович

Мать ребёнка: Дубкова Варвара Семеновна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1848

Сын: Дубков Дормидонт Никанорович

Мать ребёнка: Дубкова Варвара Семеновна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1852

Сын: Дубков Семен Никанорович

Мать ребёнка: Дубкова Варвара Семеновна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
01.10.1853

Дочь: Свербежкина (Дубкова) Христина Никаноровна

Мать ребёнка: Дубкова Варвара Семеновна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
04.02.1856

Сын: Дубков Федор Никанорович

Мать ребёнка: Дубкова Варвара Семеновна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Дубкова) Акилина Никаноровна

Мать ребёнка: Дубкова Варвара Семеновна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
23.01.1858

Дочь: (Дубкова) Мария Никаноровна

Мать ребёнка: Дубкова Варвара Семеновна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1860

Сын: Дубков Мемнон Никанорович

Мать ребёнка: Дубкова Варвара Семеновна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Смерть
До ?.10.1870
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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