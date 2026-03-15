Дубков Никанор Петрович
мужской, родился 25.07.1820, Чапаево, Красноярский муниципальный район, Самарская область
умер До ?.10.1870, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
ОтецДубков Петр АлексеевичНеизвестно г.р.
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Отец: Дубков Петр Алексеевич
Мать: не указана
Мать ребёнка: Дубкова Варвара Семеновна
Сын: Дубков Дормидонт Никанорович
Мать ребёнка: Дубкова Варвара Семеновна
Мать ребёнка: Дубкова Варвара Семеновна
Дочь: Свербежкина (Дубкова) Христина Никаноровна
Мать ребёнка: Дубкова Варвара Семеновна
Мать ребёнка: Дубкова Варвара Семеновна
Дочь: (Дубкова) Акилина Никаноровна
Мать ребёнка: Дубкова Варвара Семеновна
Дочь: (Дубкова) Мария Никаноровна
Мать ребёнка: Дубкова Варвара Семеновна
Сын: Дубков Мемнон Никанорович
Мать ребёнка: Дубкова Варвара Семеновна