Дубкова Варвара Семеновна
женский, родилась 1824
умерла Неизвестно
ОтецСемен КузьмичНеизвестно г.р.
Супруги
Дубков Никанор Петрович25.07.1820 г.р.
Дети
Дубков Антип Никанорович07.04.1846 г.р.
Дубков Дормидонт Никанорович1848 г.р.Показать еще 6
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Семен Кузьмич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.10.1844
Рождение ребёнка
07.04.1846
Отец ребёнка: Дубков Никанор Петрович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Дубков Дормидонт Никанорович
Отец ребёнка: Дубков Никанор Петрович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Дубков Никанор Петрович
Рождение ребёнка
01.10.1853
Дочь: Свербежкина (Дубкова) Христина Никаноровна
Отец ребёнка: Дубков Никанор Петрович
Рождение ребёнка
04.02.1856
Отец ребёнка: Дубков Никанор Петрович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Дубкова) Акилина Никаноровна
Отец ребёнка: Дубков Никанор Петрович
Рождение ребёнка
23.01.1858
Дочь: (Дубкова) Мария Никаноровна
Отец ребёнка: Дубков Никанор Петрович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Дубков Мемнон Никанорович
Отец ребёнка: Дубков Никанор Петрович
Смерть
Неизвестно