Дубкова Варвара Семеновна 1824 — найти родственников по фамилии на Familio

Дубкова Варвара Семеновна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1824

умерла Неизвестно

Отец
Семен КузьмичНеизвестно г.р.
Супруги
Дубков Никанор Петрович25.07.1820 г.р.
Дети
Дубков Антип Никанорович07.04.1846 г.р.
Дубков Дормидонт Никанорович1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Семен Кузьмич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
23.10.1844

Муж: Дубков Никанор Петрович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
07.04.1846

Сын: Дубков Антип Никанорович

Отец ребёнка: Дубков Никанор Петрович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1848

Сын: Дубков Дормидонт Никанорович

Отец ребёнка: Дубков Никанор Петрович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1852

Сын: Дубков Семен Никанорович

Отец ребёнка: Дубков Никанор Петрович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
01.10.1853

Дочь: Свербежкина (Дубкова) Христина Никаноровна

Отец ребёнка: Дубков Никанор Петрович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
04.02.1856

Сын: Дубков Федор Никанорович

Отец ребёнка: Дубков Никанор Петрович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Дубкова) Акилина Никаноровна

Отец ребёнка: Дубков Никанор Петрович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
23.01.1858

Дочь: (Дубкова) Мария Никаноровна

Отец ребёнка: Дубков Никанор Петрович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1860

Сын: Дубков Мемнон Никанорович

Отец ребёнка: Дубков Никанор Петрович

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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