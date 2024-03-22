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Prints Jaan

Место рождения

Папсааре, Pärnu linn, Pärnu maakond

Дата рождения

11.07.1875 ст.

Дата смерти

01.03.1917

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

1853 г.р.

Жена

1885 г.р.

Дети

1905 г.р.
1913 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1875 ст.

Отец: Prints Jaan

Мать: Prints Ann

Папсааре, Pärnu linn, Pärnu maakond
Бракосочетание
20.03.1905 ст.

Жена: Prints Marie

Рождение ребёнка
26.11.1905 ст.

Дочь: Prints Alma

Мать ребёнка: Prints Marie

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
18.02.1913 ст.

Сын: Prints Ewald

Мать ребёнка: Prints Marie

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Смерть
01.03.1917
Хельсинки
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