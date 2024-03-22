Prints Jaan
Место рождения
Дата рождения11.07.1875 ст.
Дата смерти01.03.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1875 ст.
Отец: Prints Jaan
Мать: Prints Ann
Бракосочетание
20.03.1905 ст.
Жена: Prints Marie
Рождение ребёнка
26.11.1905 ст.
Дочь: Prints Alma
Мать ребёнка: Prints Marie
Рождение ребёнка
18.02.1913 ст.
Сын: Prints Ewald
Мать ребёнка: Prints Marie
Смерть
01.03.1917
Хельсинки