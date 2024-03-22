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Prints Jaan

Место рождения

Эаметса, Tori vald, Pärnu maakond

Дата рождения

21.07.1853 ст.

Дата смерти

11.12.1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1853 г.р.

Дети

1875 г.р.
1880 г.р.
1882 г.р.
1885 г.р.
1896 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Эаметса, Tori vald, Pärnu maakond
Бракосочетание
25.11.1873 ст.

Жена: Prints Ann

Рождение ребёнка
11.07.1875 ст.

Сын: Prints Jaan

Мать ребёнка: Prints Ann

Папсааре, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
03.09.1880 ст.

Дочь: Kutan Marie

Мать ребёнка: Prints Ann

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
25.03.1882 ст.

Сын: Prints Hendrik

Мать ребёнка: Prints Ann

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
23.05.1885 ст.

Дочь: Tomson Riina

Мать ребёнка: Prints Ann

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
10.09.1896 ст.

Сын: Prints Oskar

Мать ребёнка: Prints Ann

Смерть
11.12.1932
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