Prints Jaan
Место рождения
Дата рождения21.07.1853 ст.
Дата смерти11.12.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1853 ст.
Бракосочетание
25.11.1873 ст.
Жена: Prints Ann
Рождение ребёнка
11.07.1875 ст.
Сын: Prints Jaan
Мать ребёнка: Prints Ann
Папсааре, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
03.09.1880 ст.
Дочь: Kutan Marie
Мать ребёнка: Prints Ann
Рождение ребёнка
25.03.1882 ст.
Сын: Prints Hendrik
Мать ребёнка: Prints Ann
Рождение ребёнка
23.05.1885 ст.
Дочь: Tomson Riina
Мать ребёнка: Prints Ann
Рождение ребёнка
10.09.1896 ст.
Сын: Prints Oskar
Мать ребёнка: Prints Ann
Смерть
11.12.1932