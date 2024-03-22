Prints (Tomson) Marie
Место рождения
Дата рождения26.03.1885 ст.
Дата смерти03.10.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1885 ст.
Бракосочетание
20.03.1905 ст.
Муж: Prints Jaan
Рождение ребёнка
26.11.1905 ст.
Дочь: Prints Alma
Отец ребёнка: Prints Jaan
Рождение ребёнка
18.02.1913 ст.
Сын: Prints Ewald
Отец ребёнка: Prints Jaan
Смерть
03.10.1939
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond