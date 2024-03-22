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Prints (Tomson) Marie

Место рождения

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond

Дата рождения

26.03.1885 ст.

Дата смерти

03.10.1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

1905 г.р.
1913 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Бракосочетание
20.03.1905 ст.

Муж: Prints Jaan

Рождение ребёнка
26.11.1905 ст.

Дочь: Prints Alma

Отец ребёнка: Prints Jaan

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
18.02.1913 ст.

Сын: Prints Ewald

Отец ребёнка: Prints Jaan

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Смерть
03.10.1939
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
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