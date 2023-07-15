Кривоногов Степан Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногов Степан Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Кривоногов Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривоногова Сентябрина Степановна

Мать ребёнка: Кривоногова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривоногов Владимир Степанович

Мать ребёнка: Кривоногова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривоногов Леонид Степанович

Мать ребёнка: Кривоногова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривоногов Василий Степанович

Мать ребёнка: Кривоногова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
22.08.1925

Сын: Кривоногов Рэм Степанович

Мать ребёнка: Кривоногова Анна Ивановна

Новоселовка, Мартыновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
19.01.1928

Сын: Кривоногов Юрий Степанович

Мать ребёнка: Кривоногова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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