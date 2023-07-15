Кривоногов Степан Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Кривоногов Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривоногова Сентябрина Степановна
Мать ребёнка: Кривоногова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривоногов Владимир Степанович
Мать ребёнка: Кривоногова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривоногов Леонид Степанович
Мать ребёнка: Кривоногова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривоногов Василий Степанович
Мать ребёнка: Кривоногова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.08.1925
Сын: Кривоногов Рэм Степанович
Мать ребёнка: Кривоногова Анна Ивановна
Новоселовка, Мартыновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
19.01.1928
Сын: Кривоногов Юрий Степанович
Мать ребёнка: Кривоногова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно