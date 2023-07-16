Кривоногова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривоногова Сентябрина Степановна
Отец ребёнка: Кривоногов Степан Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривоногов Владимир Степанович
Отец ребёнка: Кривоногов Степан Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривоногов Леонид Степанович
Отец ребёнка: Кривоногов Степан Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривоногов Василий Степанович
Отец ребёнка: Кривоногов Степан Иосифович
Рождение ребёнка
22.08.1925
Сын: Кривоногов Рэм Степанович
Отец ребёнка: Кривоногов Степан Иосифович
Новоселовка, Мартыновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
19.01.1928
Сын: Кривоногов Юрий Степанович
Отец ребёнка: Кривоногов Степан Иосифович
Смерть
Неизвестно