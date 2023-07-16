Кривоногова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривоногова Сентябрина Степановна

Отец ребёнка: Кривоногов Степан Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривоногов Владимир Степанович

Отец ребёнка: Кривоногов Степан Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривоногов Леонид Степанович

Отец ребёнка: Кривоногов Степан Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривоногов Василий Степанович

Отец ребёнка: Кривоногов Степан Иосифович

Рождение ребёнка
22.08.1925

Сын: Кривоногов Рэм Степанович

Отец ребёнка: Кривоногов Степан Иосифович

Новоселовка, Мартыновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
19.01.1928

Сын: Кривоногов Юрий Степанович

Отец ребёнка: Кривоногов Степан Иосифович

Смерть
Неизвестно

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