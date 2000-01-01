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Лапшин Иван Лазаревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лапшин Лазарь Алексеевич

Мать: Лапшина Ксения Макимовна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Лапшин Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Лапшина Киликия Елисеева

Рождение ребёнка
16.07.1875

Сын: Лапшин Илья Иванович

Мать ребёнка: Лапшина Киликия Елисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапшина Киликия Елисеева

Смерть
Неизвестно
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