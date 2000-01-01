Лапшин Иван Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лапшин Лазарь Алексеевич
Мать: Лапшина Ксения Макимовна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Лапшина Киликия Елисеева
Рождение ребёнка
16.07.1875
Сын: Лапшин Илья Иванович
Мать ребёнка: Лапшина Киликия Елисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лапшина Киликия Елисеева
Смерть
Неизвестно