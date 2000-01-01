Лапшин Лазарь Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшин Лазарь Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

01.11.1842

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Лапшин Алексей Савельевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1826

Сын: Лапшин Фома Лазарев

Мать ребёнка: Лапшина Ксения Макимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапшин Михаил Лазарев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапшин Иван Лазаревич

Мать ребёнка: Лапшина Ксения Макимовна

Смерть
01.11.1842
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