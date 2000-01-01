Лапшин Лазарь Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти01.11.1842
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Лапшин Алексей Савельевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1826
Сын: Лапшин Фома Лазарев
Мать ребёнка: Лапшина Ксения Макимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лапшина Ксения Макимовна
Смерть
01.11.1842