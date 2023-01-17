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Лапшин Фома Лазарев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1826

Отец: Лапшин Лазарь Алексеевич

Мать: Лапшина Ксения Макимовна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Лапшин Кузьма Фомич

Мать ребёнка: Лапшина Марина Тимофеева

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапшина Марина Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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