Лапшин Фома Лазарев
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.10.1826
Отец: Лапшин Лазарь Алексеевич
Мать: Лапшина Ксения Макимовна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Лапшин Кузьма Фомич
Мать ребёнка: Лапшина Марина Тимофеева
Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лапшина Марина Тимофеева
Смерть
Неизвестно