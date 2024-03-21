Шаванова Римма Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаванова Римма Александровна

Место рождения

Ярославская область

Дата рождения

?.02.1934

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1934

Отец: Шаванов Александр

Мать: Евдокия

Ярославская область
Рождение ребёнка
20.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьёв Юрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьёв Юрий Иванович

Смерть
2003
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