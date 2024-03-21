Шаванова Римма Александровна
Место рожденияЯрославская область
Дата рождения?.02.1934
Дата смерти2003
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1934
Отец: Шаванов Александр
Мать: Евдокия
Ярославская область
Рождение ребёнка
20.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьёв Юрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьёв Юрий Иванович
Смерть
2003