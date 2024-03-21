Шаванов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаванов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1934

Дочь: Шаванова Римма Александровна

Мать ребёнка: Евдокия

Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаванов Николай Александрович

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаванова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаванова Нина Александровна

Мать ребёнка: Евдокия

Смерть
Неизвестно
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