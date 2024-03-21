Шаванов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.02.1934
Дочь: Шаванова Римма Александровна
Мать ребёнка: Евдокия
Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаванов Николай Александрович
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаванова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаванова Нина Александровна
Мать ребёнка: Евдокия
Смерть
Неизвестно