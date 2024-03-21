Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаванов Николай Александрович
Отец ребёнка: Шаванов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаванова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Шаванов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаванова Нина Александровна
Отец ребёнка: Шаванов Александр
Рождение ребёнка
?.02.1934
Дочь: Шаванова Римма Александровна
Отец ребёнка: Шаванов Александр
Смерть
Неизвестно