Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия

Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаванов Николай Александрович

Отец ребёнка: Шаванов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаванова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Шаванов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаванова Нина Александровна

Отец ребёнка: Шаванов Александр

Рождение ребёнка
?.02.1934

Дочь: Шаванова Римма Александровна

Отец ребёнка: Шаванов Александр

Смерть
Неизвестно

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