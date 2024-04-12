Сивчик (Червякова) Вера Игнатьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Червяков Игнатий Михеевич
Рождение ребёнка
Около 1865
Отец ребёнка: Сивчик Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1871 ст.
Сын: Сивчик Савелий Тимофеевич
Отец ребёнка: Сивчик Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1877 ст.
Дочь: Сивчик Соломонида Тимофеевна
Отец ребёнка: Сивчик Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
20.09.1879 ст.
Дочь: Журихина Софья Тимофеевна
Отец ребёнка: Сивчик Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
15.09.1882 ст.
Отец ребёнка: Сивчик Тимофей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно