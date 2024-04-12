Сивчик (Червякова) Вера Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивчик (Червякова) Вера Игнатьевна

Место рождения

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Червяков Игнатий Михеевич

Мать: не указана

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Сивчик Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Сивчик Тимофей Иванович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1871 ст.

Сын: Сивчик Савелий Тимофеевич

Отец ребёнка: Сивчик Тимофей Иванович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.07.1877 ст.

Дочь: Сивчик Соломонида Тимофеевна

Отец ребёнка: Сивчик Тимофей Иванович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.09.1879 ст.

Дочь: Журихина Софья Тимофеевна

Отец ребёнка: Сивчик Тимофей Иванович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.09.1882 ст.

Сын: Сивчик Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Сивчик Тимофей Иванович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сивчик Тимофей Иванович

Смерть
Неизвестно
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