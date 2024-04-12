Сивчик Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Сивчик Тимофей Иванович
Мать: Сивчик Вера Игнатьевна
Бракосочетание
21.01.1890 ст.
Жена: Сивчик Мария Даниловна
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1896 ст.
Мать ребёнка: Сивчик Мария Даниловна
Рождение ребёнка
24.07.1904 ст.
Мать ребёнка: Сивчик Мария Даниловна
Рождение ребёнка
03.12.1907 ст.
Мать ребёнка: Сивчик Мария Даниловна
Смерть
Неизвестно