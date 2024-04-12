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Сивчик Иван Тимофеевич

Место рождения

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Сивчик Тимофей Иванович

Мать: Сивчик Вера Игнатьевна

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.01.1890 ст.

Жена: Сивчик Мария Даниловна

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1896 ст.

Сын: Сивчик Харитон Иванович

Мать ребёнка: Сивчик Мария Даниловна

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.07.1904 ст.

Сын: Сивчик Макар Иванович

Мать ребёнка: Сивчик Мария Даниловна

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.12.1907 ст.

Сын: Сивчик Савелий Иванович

Мать ребёнка: Сивчик Мария Даниловна

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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