Сивчик (Пурыгина) Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСивчик (Пурыгина) Мария Даниловна

Сивчик (Пурыгина) Мария Даниловна

Место рождения

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1896 ст.

Сын: Сивчик Харитон Иванович

Отец ребёнка: Сивчик Иван Тимофеевич

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.07.1904 ст.

Сын: Сивчик Макар Иванович

Отец ребёнка: Сивчик Иван Тимофеевич

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.12.1907 ст.

Сын: Сивчик Савелий Иванович

Отец ребёнка: Сивчик Иван Тимофеевич

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сивчик Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно