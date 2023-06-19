Сивчик (Пурыгина) Мария Даниловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1896 ст.
Отец ребёнка: Сивчик Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
24.07.1904 ст.
Отец ребёнка: Сивчик Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.12.1907 ст.
Отец ребёнка: Сивчик Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно