Журихина (Сивчик) Софья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журихина (Сивчик) Софья Тимофеевна

Место рождения

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

20.09.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1879 ст.

Отец: Сивчик Тимофей Иванович

Мать: Сивчик Вера Игнатьевна

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
11.01.1898 ст.

Муж: Журихин Фёдор Федосеевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.10.1900 ст.

Дочь: Журихина Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Журихин Фёдор Федосеевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1903 ст.

Дочь: Журихина Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Журихин Фёдор Федосеевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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