Журихина (Сивчик) Софья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения20.09.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1879 ст.
Отец: Сивчик Тимофей Иванович
Мать: Сивчик Вера Игнатьевна
Бракосочетание
11.01.1898 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.10.1900 ст.
Дочь: Журихина Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Журихин Фёдор Федосеевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1903 ст.
Дочь: Журихина Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Журихин Фёдор Федосеевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно