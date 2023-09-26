Журихин Фёдор Федосеевич
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
11.01.1898 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.10.1900 ст.
Дочь: Журихина Пелагея Фёдоровна
Мать ребёнка: Журихина Софья Тимофеевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1903 ст.
Дочь: Журихина Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Журихина Софья Тимофеевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно