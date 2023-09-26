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Журихин Фёдор Федосеевич

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Журихин Федосей Федотович

Мать: Журихина Ольга Никитична

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
11.01.1898 ст.

Жена: Журихина Софья Тимофеевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.10.1900 ст.

Дочь: Журихина Пелагея Фёдоровна

Мать ребёнка: Журихина Софья Тимофеевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1903 ст.

Дочь: Журихина Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Журихина Софья Тимофеевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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