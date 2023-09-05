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Журихин Федосей Федотович

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

22.04.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1873 ст.

Сын: Журихин Алексей Федосеевич

Мать ребёнка: Журихина Ольга Никитична

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1875 ст.

Дочь: Журихина Маланья Федосеевна

Мать ребёнка: Журихина Ольга Никитична

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1880 ст.

Дочь: Журихина Мария Федосеевна

Мать ребёнка: Журихина Ольга Никитична

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журихин Павел Федосеевич

Мать ребёнка: Журихина Ольга Никитична

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журихина Ольга Никитична

Смерть
22.04.1887 ст.
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
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