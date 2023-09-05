Журихин Федосей Федотович
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти22.04.1887 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1873 ст.
Сын: Журихин Алексей Федосеевич
Мать ребёнка: Журихина Ольга Никитична
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1875 ст.
Дочь: Журихина Маланья Федосеевна
Мать ребёнка: Журихина Ольга Никитична
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1880 ст.
Дочь: Журихина Мария Федосеевна
Мать ребёнка: Журихина Ольга Никитична
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Журихина Ольга Никитична
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Журихина Ольга Никитична
Смерть
22.04.1887 ст.
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд