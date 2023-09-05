Журихин Павел Федосеевич
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1882 ст.
Дочь: Мухина Евгения Павловна
Мать ребёнка: Журихина Евгения Васильевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1884 ст.
Мать ребёнка: Журихина Евгения Васильевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1886 ст.
Дочь: Бродилова Ефросинья Павловна
Мать ребёнка: Журихина Евгения Васильевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1888 ст.
Мать ребёнка: Журихина Евгения Васильевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1899 ст.
Дочь: Журихина Ульяна Павловна
Мать ребёнка: Журихина Евгения Васильевна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно