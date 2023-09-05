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Журихин Павел Федосеевич

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Журихин Федосей Федотович

Мать: Журихина Ольга Никитична

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1882 ст.

Дочь: Мухина Евгения Павловна

Мать ребёнка: Журихина Евгения Васильевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1884 ст.

Сын: Журихин Иван Павлович

Мать ребёнка: Журихина Евгения Васильевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1886 ст.

Дочь: Бродилова Ефросинья Павловна

Мать ребёнка: Журихина Евгения Васильевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1888 ст.

Сын: Журихин Филипп Павлович

Мать ребёнка: Журихина Евгения Васильевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1899 ст.

Дочь: Журихина Ульяна Павловна

Мать ребёнка: Журихина Евгения Васильевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журихина Евгения Васильевна

Смерть
Неизвестно
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