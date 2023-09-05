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Журихина Евгения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

24.07.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1882 ст.

Дочь: Мухина Евгения Павловна

Отец ребёнка: Журихин Павел Федосеевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1884 ст.

Сын: Журихин Иван Павлович

Отец ребёнка: Журихин Павел Федосеевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1886 ст.

Дочь: Бродилова Ефросинья Павловна

Отец ребёнка: Журихин Павел Федосеевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1888 ст.

Сын: Журихин Филипп Павлович

Отец ребёнка: Журихин Павел Федосеевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1899 ст.

Дочь: Журихина Ульяна Павловна

Отец ребёнка: Журихин Павел Федосеевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журихин Павел Федосеевич

Смерть
24.07.1903 ст.
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
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