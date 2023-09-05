Журихина Евгения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смерти24.07.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1882 ст.
Дочь: Мухина Евгения Павловна
Отец ребёнка: Журихин Павел Федосеевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1884 ст.
Отец ребёнка: Журихин Павел Федосеевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1886 ст.
Дочь: Бродилова Ефросинья Павловна
Отец ребёнка: Журихин Павел Федосеевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1888 ст.
Отец ребёнка: Журихин Павел Федосеевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1899 ст.
Дочь: Журихина Ульяна Павловна
Отец ребёнка: Журихин Павел Федосеевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.07.1903 ст.
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд